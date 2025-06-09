عن مصير مهامها في لبنان.. ماذا أعلنت "اليونيفيل"؟

أعلنت قوات "اليونيفيل" في ، اليوم الإثنين، أن التقارير عن إنهاء مهمتها في "غير صحيح تماماً"، مشيرة إلى أن " هو من سيُحدد موعد نهاية المهمة في جنوب لبنان".

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وأكد متحدث باسم "اليونيفيل" في تصريح عبر قناة "العربية" أنَّ "القوات العاملة في جنوب لبنان، تحظى بدعم لاستمرار مهامها"، مؤكداً أن "العلاقة مع إيجابية والعمل جارٍ بين الطرفين للعثور على الأسلحة".

وشدّد المتحدث على دعم "اليونيفيل" للانتشار الكامل للجيش اللبناني في الجنوب، مشيراً إلى أن "ما تعرضت له دوريات اليونيفيل هو حوادث طفيفة تمّ حلها".

في الوقت نفسه، قال المتحدث إن "الإستقرار في جنوب لبنان هشّ جداً"، مؤكداً أنه "لا تنسيق مع ولا حاجة لمعلومات منه"، وأضاف: "دوريات المراقبة المكثفة تتيح إمكانية الوصول للأسلحة، والجيش اللبناني ملتزم بمهامه بالجنوب لكنه بحاجة لبناء قدراته".

وختم: "لا ننوي البقاء إلى الأبد وإنما حتى عودة سلطة للجنوب".