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لبنان

عن مصير مهامها في لبنان.. ماذا أعلنت "اليونيفيل"؟

Lebanon 24
09-06-2025 | 13:40
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أعلنت قوات "اليونيفيل" في لبنان، اليوم الإثنين، أن التقارير عن إنهاء مهمتها في جنوب لبنان "غير صحيح تماماً"، مشيرة إلى أن "مجلس الأمن هو من سيُحدد موعد نهاية المهمة في جنوب لبنان".
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وأكد متحدث باسم "اليونيفيل" في تصريح عبر قناة "العربية" أنَّ "القوات العاملة في جنوب لبنان، تحظى بدعم المجتمع الدولي لاستمرار مهامها"، مؤكداً أن "العلاقة مع الجيش اللبناني إيجابية والعمل جارٍ بين الطرفين للعثور على الأسلحة".
 
وشدّد المتحدث على دعم "اليونيفيل" للانتشار الكامل للجيش اللبناني في الجنوب، مشيراً إلى أن "ما تعرضت له دوريات اليونيفيل هو حوادث طفيفة تمّ حلها".
 
في الوقت نفسه، قال المتحدث إن "الإستقرار في جنوب لبنان هشّ جداً"، مؤكداً أنه "لا تنسيق مع حزب الله ولا حاجة لمعلومات منه"، وأضاف: "دوريات المراقبة المكثفة تتيح إمكانية الوصول للأسلحة، والجيش اللبناني ملتزم بمهامه بالجنوب لكنه بحاجة لبناء قدراته".
 
وختم: "لا ننوي البقاء إلى الأبد وإنما حتى عودة سلطة الدولة اللبنانية للجنوب".

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