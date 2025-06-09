24
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سيارات الإطفاء تحرّكت.. ماذا يجري في الروشة؟ (صورة)
Lebanon 24
09-06-2025
|
14:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت المعلومات عن اندلاع حريق كبير في
منطقة الروشة
-
بيروت
.
Advertisement
وذكرت المعلومات أن سيارات الإطفاء تحركت فوراً باتجاه المكان فيما لم تُعرف أسباب الحريق حتى الآن.
مواضيع ذات صلة
سلام رعى انارة كورنيش الروشة وشارع أستراليا: نحتفل بهزيمة الظلمة
Lebanon 24
سلام رعى انارة كورنيش الروشة وشارع أستراليا: نحتفل بهزيمة الظلمة
10/06/2025 04:07:20
10/06/2025 04:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارات إسرائيلية تدخل جنوب لبنان.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
سيارات إسرائيلية تدخل جنوب لبنان.. ماذا حصل؟
10/06/2025 04:07:20
10/06/2025 04:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
العميد فرح تفقّد نقاط التمركز وتابع سير عمليات الإطفاء في قلب الاستحقاق الوطني
Lebanon 24
العميد فرح تفقّد نقاط التمركز وتابع سير عمليات الإطفاء في قلب الاستحقاق الوطني
10/06/2025 04:07:20
10/06/2025 04:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: تجدد الحرائق في منطقة اللطرون قرب القدس والسلطات تدفع بطواقم الإطفاء إلى المنطقة
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: تجدد الحرائق في منطقة اللطرون قرب القدس والسلطات تدفع بطواقم الإطفاء إلى المنطقة
10/06/2025 04:07:20
10/06/2025 04:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
طلائع عودة إلى ربوع لبنان
Lebanon 24
طلائع عودة إلى ربوع لبنان
17:40 | 2025-06-09
09/06/2025 05:40:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إزدهار سوق الدولار
Lebanon 24
إزدهار سوق الدولار
17:35 | 2025-06-09
09/06/2025 05:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة على طريق صيدا - جزين.. حادثة تقتل فتاة!
Lebanon 24
مأساة على طريق صيدا - جزين.. حادثة تقتل فتاة!
16:58 | 2025-06-09
09/06/2025 04:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نازك.. زوج هند الحريري: نرفض بث مسلسل "رفيق"!
Lebanon 24
بعد نازك.. زوج هند الحريري: نرفض بث مسلسل "رفيق"!
16:48 | 2025-06-09
09/06/2025 04:48:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاتصالات عايد قوى الأمن: نثق بإصراركم على إنهاء كلّ ما هو غير شرعي
Lebanon 24
وزير الاتصالات عايد قوى الأمن: نثق بإصراركم على إنهاء كلّ ما هو غير شرعي
16:48 | 2025-06-09
09/06/2025 04:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نُقلت إلى المستشفى.. إعلامية وممثلة لبنانية تُثير قلق الجمهور بشأن وضعها الصحي (صورة)
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. إعلامية وممثلة لبنانية تُثير قلق الجمهور بشأن وضعها الصحي (صورة)
00:36 | 2025-06-09
09/06/2025 12:36:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة عاصي الحلاني يُعلّق على طلاق ابنته ماريتا.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة عاصي الحلاني يُعلّق على طلاق ابنته ماريتا.. هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2025-06-09
09/06/2025 12:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أُدخِلَ إلى المستشفى للمرّة الثالثة وتدهورت صحّته... هذا وضع الفنان الشهير
Lebanon 24
بعدما أُدخِلَ إلى المستشفى للمرّة الثالثة وتدهورت صحّته... هذا وضع الفنان الشهير
05:21 | 2025-06-09
09/06/2025 05:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً راغب علامة يُثير الجدل.. شاهدوا ماذا فعل مع المُعجبات (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً راغب علامة يُثير الجدل.. شاهدوا ماذا فعل مع المُعجبات (فيديو)
03:20 | 2025-06-09
09/06/2025 03:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بحفل بسيط.. ممثلة معروفة تحتفل بخطوبتها وتُطلق الزغاريد (فيديو)
Lebanon 24
بحفل بسيط.. ممثلة معروفة تحتفل بخطوبتها وتُطلق الزغاريد (فيديو)
03:57 | 2025-06-09
09/06/2025 03:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:40 | 2025-06-09
طلائع عودة إلى ربوع لبنان
17:35 | 2025-06-09
إزدهار سوق الدولار
16:58 | 2025-06-09
مأساة على طريق صيدا - جزين.. حادثة تقتل فتاة!
16:48 | 2025-06-09
بعد نازك.. زوج هند الحريري: نرفض بث مسلسل "رفيق"!
16:48 | 2025-06-09
وزير الاتصالات عايد قوى الأمن: نثق بإصراركم على إنهاء كلّ ما هو غير شرعي
16:44 | 2025-06-09
الجميل: لبنان لن يرتاح من ضربات إسرائيل وسط تمسك "الحزب" بسلاحه
فيديو
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
10/06/2025 04:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
04:30 | 2025-06-08
10/06/2025 04:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
Lebanon 24
كانت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتستغيث.. زوجة فنان معروف تتهمه بسرقة ذهبها وأموالها (فيديو)
03:15 | 2025-06-08
10/06/2025 04:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24