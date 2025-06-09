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لبنان

سيارات الإطفاء تحرّكت.. ماذا يجري في الروشة؟ (صورة)

Lebanon 24
09-06-2025 | 14:59
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أفادت المعلومات عن اندلاع حريق كبير في منطقة الروشة - بيروت.
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وذكرت المعلومات أن سيارات الإطفاء تحركت فوراً باتجاه المكان فيما لم تُعرف أسباب الحريق حتى الآن.
 
 
 
 
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