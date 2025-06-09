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لبنان

طلائع عودة إلى ربوع لبنان

Lebanon 24
09-06-2025 | 17:40
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يظهر رعايا عرب في التجمعات السياحية في بيروت والمحافظات، كطلائع عودة فعلية إلى ربوع لبنان للسياحة والاصطياف، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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