"اللقاء الوطني" دعا الى تعديل قانون الجنسية

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قال"اللقاء الوطني" في بيان: "نستعيد اليوم شعار "لأنهم اولادي، جنسيتي حق لهم". وذلك الملصق للتذكير بالحملة التي اطلقناها، منذ ٢٠ عاما، من نقابة ، التي لم تتوقف منذ ذلك الحين في التجمعات التي نظمناها ولا كذلك في العريضة التي جمعت ٣٠٠ الف توقيع ( وقدمنا منها نسخة إلى مجلس النواب)، ولا، خاصة، في مشروع القانون الذي سجلناه في المجلس والذي لم يأخذ حيزا من وقت النواب رغم مرور الزمن".اضاف: "لذا، نرى في الطرح الحالي لهذا الموضوع من قبل انتصارا لمثابرتنا وثباتنا، لذا نأمل أن نقطف إنجازا في القريب العاجل، انصافا لحقنا كنساء في اعطاء جنسيتنا لاولادنا".تابع: "نعم لتعديل الذي مضى على صدوره ١٠٠ عام. نعم لتعديل الفقرة الاولى من المادة الاولى كي تصبح: "يعد لبنانيا كل شخص مولود من اب لبناني أو من ام لبنانية". نعم لتعديل كل المواد التي تميز بين دور الاب ودور الام في هذا القانون".ختم : "اخيرا، نشكر القاضي الرئيس الذي آزرنا في نضالنا، والذي معين لنا، أن عبر كتابه القيم " رحلة في الجنسية"، أم عبر الحكم الذي اصدره في هذا المجال".