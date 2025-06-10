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لبنان

"اللقاء الوطني" دعا الى تعديل قانون الجنسية

Lebanon 24
10-06-2025 | 03:19
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قال"اللقاء الوطني" في بيان: "نستعيد اليوم شعار "لأنهم اولادي، جنسيتي حق لهم". وذلك الملصق للتذكير بالحملة التي اطلقناها، منذ ٢٠ عاما، من نقابة الصحافة اللبنانية، التي لم تتوقف منذ ذلك الحين في التجمعات التي نظمناها ولا كذلك في العريضة التي جمعت ٣٠٠ الف توقيع ( وقدمنا منها نسخة إلى مجلس النواب)، ولا، خاصة، في مشروع القانون الذي سجلناه في المجلس والذي لم يأخذ حيزا من وقت النواب رغم مرور الزمن".
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اضاف: "لذا، نرى في الطرح الحالي لهذا الموضوع من قبل السلطة التنفيذية انتصارا لمثابرتنا وثباتنا، لذا نأمل أن نقطف إنجازا في القريب العاجل، انصافا لحقنا كنساء في اعطاء جنسيتنا لاولادنا".

تابع: "نعم لتعديل قانون الجنسية الذي مضى على صدوره ١٠٠ عام. نعم لتعديل الفقرة الاولى من المادة الاولى كي تصبح: "يعد لبنانيا كل شخص مولود من اب لبناني أو من ام لبنانية". نعم لتعديل كل المواد التي تميز بين دور الاب ودور الام في هذا القانون".

ختم : "اخيرا، نشكر القاضي الرئيس جون قزي الذي آزرنا في نضالنا، والذي كان خير معين لنا، أن عبر كتابه القيم " رحلة في الجنسية"، أم عبر الحكم الذي اصدره في هذا المجال".
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