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لبنان
"اللقاء الوطني" دعا الى تعديل قانون الجنسية
Lebanon 24
10-06-2025
|
03:19
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قال"اللقاء الوطني" في بيان: "نستعيد اليوم شعار "لأنهم اولادي، جنسيتي حق لهم". وذلك الملصق للتذكير بالحملة التي اطلقناها، منذ ٢٠ عاما، من نقابة
الصحافة اللبنانية
، التي لم تتوقف منذ ذلك الحين في التجمعات التي نظمناها ولا كذلك في العريضة التي جمعت ٣٠٠ الف توقيع ( وقدمنا منها نسخة إلى مجلس النواب)، ولا، خاصة، في مشروع القانون الذي سجلناه في المجلس والذي لم يأخذ حيزا من وقت النواب رغم مرور الزمن".
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اضاف: "لذا، نرى في الطرح الحالي لهذا الموضوع من قبل
السلطة التنفيذية
انتصارا لمثابرتنا وثباتنا، لذا نأمل أن نقطف إنجازا في القريب العاجل، انصافا لحقنا كنساء في اعطاء جنسيتنا لاولادنا".
تابع: "نعم لتعديل
قانون الجنسية
الذي مضى على صدوره ١٠٠ عام. نعم لتعديل الفقرة الاولى من المادة الاولى كي تصبح: "يعد لبنانيا كل شخص مولود من اب لبناني أو من ام لبنانية". نعم لتعديل كل المواد التي تميز بين دور الاب ودور الام في هذا القانون".
ختم : "اخيرا، نشكر القاضي الرئيس
جون قزي
الذي آزرنا في نضالنا، والذي
كان خير
معين لنا، أن عبر كتابه القيم " رحلة في الجنسية"، أم عبر الحكم الذي اصدره في هذا المجال".
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