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لبنان

بعد إعتراض "اليونيفيل" في بدياس... البلديّة تستنكر ما حصل

Lebanon 24
10-06-2025 | 04:58
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أعربت بلدية بدياس عن استنكارها الشديد للحادثة التي وقعت صباحاً، حيث أقدم عدد من الشبان على اعتراض إحدى دوريات قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفل"، ووصفت ما جرى بأنه "تصرف فردي مرفوض ولا يُعبّر عن موقف أهالي البلدة أو أبناء الجنوب عموماً".
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وأكدت البلدية في بيان أنّ "بدياس وأهلها يكنّون كل الاحترام والتقدير لقوات "اليونيفل" ودورها في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيدةً بـ"التعاون القائم والبنّاء بين القوات الدولية والبلدة".

وختمت البلدية بالتشديد على "ضرورة الحفاظ على الهدوء والتفاهم، والابتعاد عن أي تصرفات فردية من شأنها أن تسيء إلى البلدة والعلاقة الإيجابية التي تجمعها مع اليونيفل".
 
 
 
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