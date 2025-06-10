Advertisement

لبنان

من داخل "فيلا"... سرقوا خزنة تحتوي على مجوهرات ومبالغ مالية بقيمة 300 ألف دولار

Lebanon 24
10-06-2025 | 09:53
A-
A+
Doc-P-1373096-638851713891644458.jpeg
Doc-P-1373096-638851713891644458.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement


بتاريخ 25-05-2025، ادّعى أحد المواطنين أنّ مجهولين أقدموا على الدخول، بواسطة الكسر والخلع، إلى فيلا عائدة لذويه فى محلّة المشرف- الشوف، وسرقوا خزنة حديديّة بداخلها مصاغًا ذهبيًا، ومجوهرات، ومبالغ مالية، مستغلّين غيابهم عن المنزل. وقد قدّرت قيمة المسروقات بحوالي /300/ ألف دولار أميركي.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هويّة المتورّطين وتوقيفهم.

 وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت شعبة المعلومات إلى أنّ السرقة حصلت فجر تاريخ 23-05-2025، وتمكّنت من تحديد هوية السارقين، وهم كلّ من:

ع. غ. (مواليد عام 2001، لبناني)
م. د. (مواليد عام 2002، لبناني)
ت. ن. (مواليد عام 1990، لبناني)
بتاريخ 27-05-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات الشعبة من توقيفهم في محلّتي الحمرا وخلدة، وتم ضبط /3/ سيّارات: الأولى نوع “مرسيدس”، والثانية نوع “هيونداي”، والثالثة نوع “نيسان” وهي المستخدمة في عملية السرقة.

 بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة إقدامهم على تنفيذ عمليّة السرقة المذكورة من داخل الفيلا، وأنّهم اشتروا سيّارة “المرسيدس” المضبوطة، وسيّارة رباعية الدفع نوع “رانج روفر”، من المبلغ المسروق، كما صرفوا قسمًا من الأموال لشراء المخدرات.

 تمكنت دوريات الشعبة من ضبط “الرانج روفر”، كما تمّ استرجاع جزء من المسروقات، وهي عبارة عن: ليرة ذهبية، وسلسالين، و/4/ خواتم، ومبلغ مالي.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
مواضيع ذات صلة
منتدى الاستثمار السعودي الأميركي: توقيع 145 اتفاقا بقيمة أكثر من 300 مليار دولار
lebanon 24
10/06/2025 19:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية سرقة فيلا في لبنان تفضح شبكة يقودها مراهقون
lebanon 24
10/06/2025 19:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل "فيلا"... توقيف أحد أخطر المطلوبين
lebanon 24
10/06/2025 19:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
غزة تحت النار: 300 ألف نازح و200 شهيد في 48 ساعة!
lebanon 24
10/06/2025 19:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:50 | 2025-06-10
12:48 | 2025-06-10
12:44 | 2025-06-10
12:38 | 2025-06-10
12:24 | 2025-06-10
12:20 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24