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لبنان

خطوة لافتة... شرطة بلدية شتورا تتخذ هذا الإجراء (صور)

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-06-2025 | 14:15
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أفاد مواطنون لـ"لبنان 24" أنّ شرطة بلدية شتورا اتّخذت خطوة لافتة، بعد سنوات من الإهمال وغياب التنظيم في محيط نبع شتورا، حيث منعت مجموعة من الأشخاص من التخييم قرب النبع، وعمدت إلى نقلهم من المكان.
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وقد نظّمت بحقهم محاضر ضبط، بسبب دخولهم إلى أملاك خاصة، ورمي النفايات في مجرى النهر وتلويثه. 


ووفقاً للمواطنين، فإنّ الشرطة تؤكّد عزمها على منع تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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