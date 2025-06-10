خطوة لافتة... شرطة بلدية شتورا تتخذ هذا الإجراء (صور)

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وقد نظّمت بحقهم محاضر ضبط، بسبب دخولهم إلى أملاك خاصة، ورمي النفايات في مجرى النهر وتلويثه.ووفقاً للمواطنين، فإنّ الشرطة تؤكّد عزمها على منع تكرار مثل هذه المخالفات في .