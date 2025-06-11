الخطيب يدعو أهالي الجنوب للتعاطي الإيجابي مع اليونيفيل

دعا رئيس المجلس الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، "الأهالي في الجنوب الى التعاطي بإيجابية مع قوات الطوارئ الدولية، التزاما بالمثل الاخلاقية النابعة من تراثنا الوطني والاسلامي".

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وقال في بيان: "ان ما يحصل من اشكالات بين هذه القوات والمواطنين لا يخدم القضية الوطنية ولا تحرير الارض ولا وقف العدوان ، بل يستغله هذا العدو وبعض الداخل للنيل من ومن اهدافنا النبيلة".

وفي سياق آخر، تلقى العلامة الخطيب سلسلة من برقيات واتصالات التهنئة بعيد الأضحى المبارك أبرزها من: رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، نواف سلام، ، مطران بولس عبد الساتر، رئيس" حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض، حاكم كريم سعيد، لأمن الدولة اللواء الركن ادكار لاوندس، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد علي قباني، نائب حاكم مصرف د. وسيم منصوري، فرانسوا ابي صعب باسم منظمة فرسان مالطا وعدد من شخصيات ومراكز اغترابية.