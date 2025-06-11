من سلام.. برقية تهنئة للقيادة السعودية بمناسبة نجاح موسم الحج

بعث رئيس الحكومة نواف سلام، برقية تهنئة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين آل سعود ملك الشقيقة، وإلى ولي صاحب السمو الملكي آل سعود، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446 هجري.

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وقال سلام في بيان إنَّ "القيادة الرشيدة للمملكة سخّرت كافة إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن مما مكّن الحجاج من أداء الفريضة بكل يسر وأمن وسلامة".

وتمنى سلام للمملكة ، قيادة وشعباً، المزيد من التقدم والنجاحات.