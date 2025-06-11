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لبنان

من سلام.. برقية تهنئة للقيادة السعودية بمناسبة نجاح موسم الحج

Lebanon 24
11-06-2025 | 11:04
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بعث رئيس الحكومة نواف سلام، برقية تهنئة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446 هجري.
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وقال سلام في بيان إنَّ "القيادة الرشيدة للمملكة سخّرت كافة إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن مما مكّن الحجاج من أداء الفريضة بكل يسر وأمن وسلامة".
 
وتمنى سلام للمملكة العربية السعودية، قيادة وشعباً، المزيد من التقدم والنجاحات.
 
 
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