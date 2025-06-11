Advertisement

لبنان

وزير الداخلية استقبل ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط

Lebanon 24
11-06-2025 | 12:05
A-
A+
Doc-P-1373675-638852656111300872.png
Doc-P-1373675-638852656111300872.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط ليفون أميرجانيان، وتم البحث في سبل التعاون بين المنظمة والوزارة.
Advertisement

كذلك، التقى الحجار ملحق الأمن الداخلي لدى السفارة الفرنسية في لبنان إريك أوتشيني على رأس وفد من السفارة، وجرى عرض الأوضاع العامة وأطر العمل والتعاون بين الجانبين.
 
 
 
 

مواضيع ذات صلة
وزير المهجرين استقبل وفدا من المنظمة الدولية للتعاون الرقمي
lebanon 24
11/06/2025 20:15:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسباني: أكدنا مع 20 دولة ومنظمة دولية التزامنا بحل الدولتين من أجل السلام في الشرق الأوسط
lebanon 24
11/06/2025 20:15:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: التحولات في هذه المنطقة لا تُصدق ومستقبل الشرق الأوسط يبدأ من هنا
lebanon 24
11/06/2025 20:15:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أتيت هذا المساء إلى السعودية لأتحدث عن مستقبل رائع في الشرق الأوسط
lebanon 24
11/06/2025 20:15:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:56 | 2025-06-11
12:52 | 2025-06-11
12:50 | 2025-06-11
12:46 | 2025-06-11
12:38 | 2025-06-11
12:22 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24