وزير الداخلية استقبل ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط

استقبل والبلديات ، في مكتبه اليوم، الدولية للفرنكوفونية في ، وتم البحث في سبل التعاون بين المنظمة والوزارة.

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كذلك، التقى ملحق الأمن الداخلي لدى في أوتشيني على رأس وفد من السفارة، وجرى عرض الأوضاع العامة وأطر العمل والتعاون بين الجانبين.



