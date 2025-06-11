إصابة ضابط وعسكريين... الجيش يوضح ما جرى في بنت جبيل

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بتاريخ 11 /6/ 2025، تعرض ضابط وعسكريان في الجيش لإصابات طفيفة نتيجة إنفجار ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان أثناء عملهم على نقلها لمعالجتها في منطقة عيناتا – .