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لبنان

إصابة ضابط وعسكريين... الجيش يوضح ما جرى في بنت جبيل

Lebanon 24
11-06-2025 | 15:46
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 صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
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بتاريخ 11 /6/ 2025، تعرض ضابط وعسكريان في الجيش لإصابات طفيفة نتيجة إنفجار ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي أثناء عملهم على نقلها لمعالجتها في منطقة عيناتا – بنت جبيل.
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