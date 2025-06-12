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لبنان
"القوات": تقييم شامل تمهيدا لما سيلي
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
12-06-2025
|
01:45
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تجري "
القوات اللبنانية
" في هذه المرحلة قراءة شاملة لنتائج
الانتخابات البلدية
التي جرت مؤخرًا في عدد من المناطق، وذلك في إطار تقييم دقيق للواقع الشعبي والسياسي، استعدادًا للاستحقاق النيابي المقبل.
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وتشمل هذه القراءة تحليل نسب المشاركة وتوزع الأصوات وفاعلية الماكينات
الانتخابية
، بالإضافة إلى أداء الحلفاء والخصوم في مختلف الدوائر.
وتهدف "القوات" من هذه المقاربة إلى تحديد طبيعة التحالفات التي يمكن أن تخوض عبرها المعركة النيابية المقبلة، انطلاقًا من معيار المصلحة السياسية والقدرة التمثيلية.
ويؤكد مطلعون على أجواء الحزب أن النقاشات داخل دوائره التنظيمية تتركز حاليًا على هوية الشركاء الطبيعيين الذين يمكن البناء معهم على قواعد صلبة.
المصدر:
لبنان 24
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