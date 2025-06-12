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لبنان

في حارة صيدا.. توقيف مروج مخدرات وهذا ما ضُبط معه (صورة)

Lebanon 24
12-06-2025 | 02:42
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بلاغ أنّه  "في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتجارة وترويج المواد المخدّرة في مدينة صيدا.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت هذه الشعبة إلى تحديد هويّته وتمكّنت من توقيفه بتاريخ 05-06-2025 في محلّة حارة صيدا، ويدعى: م. خ. (مواليد عام 1997، لبناني)".

واشار البلاغ إلى أّن بتفتيشه، عثر بحوزته على /11/ طبة من مادة باز الكوكايين، كميّة من مادّتي الماريجوانا وحشيشة الكيف، بالإضافة إلى هاتف خلوي.

وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدّرات في مدينة صيدا".

ختم:" أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
 

 
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