في حارة صيدا.. توقيف مروج مخدرات وهذا ما ضُبط معه (صورة)

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"في إطار المتابعة التي تقوم بها لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتجارة وترويج المواد المخدّرة في مدينة .بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت هذه الشعبة إلى تحديد هويّته وتمكّنت من توقيفه بتاريخ 05-06-2025 في محلّة ، ويدعى: م. خ. (مواليد عام 1997، لبناني)".واشار البلاغ إلى أّن بتفتيشه، عثر بحوزته على /11/ طبة من مادة باز الكوكايين، كميّة من مادّتي الماريجوانا وحشيشة الكيف، بالإضافة إلى هاتف خلوي.وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدّرات في مدينة صيدا".ختم:" أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة المختصّ".