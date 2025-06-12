Advertisement

لبنان

ياسين يحذر: دخول الإنترنت الدولي دون ضوابط تفريط بالسيادة الرقمية

Lebanon 24
12-06-2025 | 06:49
A-
A+
Doc-P-1374034-638853334361334972.png
Doc-P-1374034-638853334361334972.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد النائب ياسين ياسين، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، أن "لقاء اليوم يهدف إلى وضع النقاط على الحروف في ملف بالغ الخطورة يمس سيادة الدولة، وهو قطاع الاتصالات، وتحديداً ملف الانترنت الدولي، في ضوء الحديث عن دخول شركة "ستارلينك" إلى السوق اللبناني".
Advertisement

وقال: "نحن مع التكنولوجيا وندرك تماماً أهمية التحول الرقمي وخدمات الانترنت الحديثة، لكننا نرفض أن يكون هذا التطور مدخلاً للتفريط بالسيادة الوطنية أو لتجاوز الأطر القانونية والمؤسسات الشرعية".

وشدد ياسين على أن "استقدام الانترنت إلى لبنان هو حق سيادي حصري للدولة اللبنانية، وأي استخدام أو إدخال مباشر للسعات الدولية يجب أن يتم عبر القنوات الرسمية ووفق القانون. فالترخيص، أياً كان مصدره أو نوعه، لا يخول أي جهة خاصة جلب سعات من الخارج من دون سند قانوني واضح أو اتفاق تنظيمي شفاف. وأي تجاوز لهذا الإطار يعد تفريطاً غير مشروع بالسيادة الرقمية".

وأوضح أن استقدام الانترنت الدولي إلى لبنان، سواء عبر الكابلات البحرية أو الأقمار الصناعية، من صلاحيات الدولة اللبنانية، استناداً إلى المرسوم الاشتراعي رقم 126 لسنة 1959، والمرسوم التنظيمي رقم 9288 لسنة 1996 الذي يعهد إلى وزارة الاتصالات وأوجيرو تأمين السعات الدولية. وأي استقدام مباشر للسعات من خارج هذه القنوات الرسمية يُعد مخالفة قانونية واضحة ما لم يصدر قانون خاص بذلك، ولا يمكن لأي شركة خاصة استيراد الانترنت الدولي مباشرة دون اتفاق قانوني وتنظيمي صريح مع الدولة اللبنانية.

وأضاف: "نحن مع دخول خدمات الانترنت الحديثة شرط أن يتم ذلك ضمن إطار شفاف ومؤسساتي، وبالتزام تام بالقوانين اللبنانية، وبشروط عادلة تحمي المصلحة الوطنية". ورفض بشكل قاطع منح التراخيص خارج الإطار القانوني، مشدداً على أن الترددات مرفق عام لا يجوز تخصيصه أو استغلاله من دون ترخيص صادر عن الهيئة الناظمة للاتصالات المنصوص عليها في القانون 431/2002، مشيراً إلى المادة 15 من القانون التي تنص على أن إدارة وتوزيع الطيف الترددي هي من صلاحية الهيئة الناظمة حصراً.

وطالب بفرض شروط واضحة وعادلة وشفافة لأي شركة تسعى لدخول سوق الانترنت عبر الأقمار الصناعية بما يحفظ مصلحة لبنان العليا، داعياً الحكومة إلى التريث قبل اتخاذ أي قرار، وفتح المجال أمام شركات عالمية أخرى لضمان تنافسية حقيقية ومردود أعلى للدولة.

وأكد أن "لا يمكن السماح لأي شركة ببيع خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية في سوق يعاني أساساً من فوضى تنظيمية، تعديات غير شرعية وتراجع في البنية الأرضية الوطنية"، مشدداً على ضرورة تصحيح الوضع القائم، توسيع الشبكات الشرعية، وتنظيم السوق بما يضمن المنافسة العادلة، ويوفر الخدمة الجيدة للمواطنين، ويصون السيادة.

وختم قائلاً: "في قطاع حيوي كالاتصالات والانترنت، لا تنفع سياسة الهروب إلى الأمام، بل المطلوب العودة إلى منطق التنظيم والشفافية والمصلحة الوطنية".
مواضيع ذات صلة
النائب ياسين ياسين عن خدمة "ستارلينك" من مجلس النواب: نحن مع التكنولوجيا ولكننا نرفض أن يكون هذا التطور مدخلا للتفريط بالسيادة
lebanon 24
12/06/2025 17:58:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ياسين: استقدام الانترنت هو حق حصري للدولة ويجب أن يتم وفق القانون
lebanon 24
12/06/2025 17:58:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ياسين: مع التكنولوجيا ولكن ليس على حساب السيادة والقانون
lebanon 24
12/06/2025 17:58:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ياسين من مؤتمر العمل الدولي: ندعو لتوحيد صوت العمال في وجه العدوان
lebanon 24
12/06/2025 17:58:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:49 | 2025-06-12
10:44 | 2025-06-12
10:39 | 2025-06-12
10:30 | 2025-06-12
10:30 | 2025-06-12
10:29 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24