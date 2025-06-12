القوانين الإصلاحية ووقف إطلاق النار بين بو صعب والسفير البريطاني

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استقبل مجلس النواب في مكتبه في المجلس اليوم السفير في هاميش كاول، حيث جرى البحث في مسار القوانين الإصلاحية التي أقرها المجلس النيابي وتلك التي لا تزال قيد الدرس.وأكد السفير كاول، وفق بيان صادر عن مكتب ، أن "لبنان يمتلك اليوم فرصة حقيقية لتحسين صورته الخارجية واستعادة الثقة مع "، مشيراً إلى أن "إقرار القوانين الإصلاحية سيساهم حتماً في تحقيق ذلك".بدوره، أوضح بو صعب أن " طلب فتح دورة استثنائية للإسراع في إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية"، لافتاً إلى أن المجلس النيابي لا يزال بانتظار إحالة الحكومة لمشروع قانون الفجوة المالية، تمهيداً لدرسه وإقراره بالتوازي مع قانون إعادة هيكلة المصارف، حيث لا يمكن لهذا القانون أن يصبح نافذاً من دون إقرار قانون الفجوة المالية".كما تطرق اللقاء إلى مشاريع قوانين أخرى قيد البحث في المجلس النيابي، من بينها النيابية.وفي سياق آخر، طلب بو صعب دعم إلى جانب والولايات المتحدة الأميركية لممارسة الضغط على وضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار.وفي إطار نشاطه النيابي، استقبل بو صعب لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحه على رأس وفد من العاملين في الوزارة، حيث جرى بحث اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين في الوزارة لشرعة التقاعد والمسار التشريعي الذي يسلكه هذا الاقتراح.