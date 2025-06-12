القوانين الإصلاحية ووقف إطلاق النار بين بو صعب والسفير البريطاني

استقبل نائب رئيس
مجلس النواب الياس بو صعب
في مكتبه في المجلس اليوم السفير البريطاني
في لبنان
هاميش كاول، حيث جرى البحث في مسار القوانين الإصلاحية التي أقرها المجلس النيابي وتلك التي لا تزال قيد الدرس.
وأكد السفير كاول، وفق بيان صادر عن مكتب بو صعب
، أن "لبنان يمتلك اليوم فرصة حقيقية لتحسين صورته الخارجية واستعادة الثقة مع المجتمع الدولي
"، مشيراً إلى أن "إقرار القوانين الإصلاحية سيساهم حتماً في تحقيق ذلك".
بدوره، أوضح بو صعب أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري
طلب فتح دورة استثنائية للإسراع في إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية"، لافتاً إلى أن المجلس النيابي لا يزال بانتظار إحالة الحكومة لمشروع قانون الفجوة المالية، تمهيداً لدرسه وإقراره بالتوازي مع قانون إعادة هيكلة المصارف، حيث لا يمكن لهذا القانون أن يصبح نافذاً من دون إقرار قانون الفجوة المالية".
كما تطرق اللقاء إلى مشاريع قوانين أخرى قيد البحث في المجلس النيابي، من بينها قانون الانتخابات
النيابية.
وفي سياق آخر، طلب بو صعب دعم بريطانيا
إلى جانب فرنسا
والولايات المتحدة الأميركية لممارسة الضغط على إسرائيل
وضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي إطار نشاطه النيابي، استقبل بو صعب المدير العام
لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحه على رأس وفد من العاملين في الوزارة، حيث جرى بحث اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين في الوزارة لشرعة التقاعد والمسار التشريعي الذي يسلكه هذا الاقتراح.