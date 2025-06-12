مختبر الصيدلة النباتية في كفرشيما احتفل بعودته الى العمل

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احتفل مختبر الصيدلة النباتية التابع لوزارة الزراعة في كفرشيما، بعودته الى العمل، بحضور الدكتور نزار هاني، سفير هولندا فرانك مولين والرئيس التنفيذي لمؤسسة رينه النائب .وتخلل الحفل جولة على المختبرات التابعة للوزارة، وتدشين بعض الأجهزة التي قدّمت من خلال هبة من مؤسسة رينه معوض لصالح - للزراعة لمختبر الصيدلة النباتية من أجل فحص ترسبات المبيدات في الإنتاج الزراعي، وذلك في إطار مشروعي "تعزيز صادرات الفاكهة والخضار الى الأسواق الأوروبية والإقليمية" و"صدر- التنمية الزراعية المستدامة لتعزيز الفرص والتصدير"، بتمويل من مملكة هولندا.وقال وزير الزراعة: " ميزته بالمحاصيل الزراعية، ويبقى المحصول الزراعي هو الأساس. لبنان متوسطي بامتياز، ونجسّد الطعمة في هذا المختبر".اضاف: "المختبرات هي أساس، والعلم هو أساس، ونجاح مؤسسة رينه معوض هو باعتمادها على العلوم".وتابع: "ان وزارة الزراعة بعواميدها الأربعة تعمل يدا بيد في الملف الزراعي وبناء القدرات، وندعو كل المعنيين الى التعاون لمصلحة المزارع الذي هو النقطة الأضعف".، عرض معوض لتقديمات مؤسسة رينه معوض للمختبر، والتي شملت "التجهيز بالمعدات المختلفة، إلى جانب تدريب تقني لفريق المختبر حتى يستطيع المختبر الحصول هلى شهادة الإعتماد والISO، وتركيب نظام طاقة شمسية متجددة لتوفير مصدر طاقة مستمر".وأكد أنه "عبر تجهيز هذا المختبر، يستطيع المزارع اليوم أن يجري الفحوصات بسهولة، مما يوفر وقتا وكلفة عليه"، واضعا هذا المشروع "ضمن جزء من استراتيجية مؤسسة رينه معوض، بهدف تطوير الزراعة في لبنان".وتحدث عن تجربة هولندا التي "نسبيا بمساحتها الصغيرة، استطاعت تطوير قطاعاتها الزراعية بالتكنولوجيا، مما جعلها ثاني أكبر مصدّر للمنتجات الزراعية في العالم بعد أميركا".أما مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس فتحدث عن عمل المختبر الصيدلي للنباتات، حيث "يجري تحليل المبيدات الزراعية المستوردة والمسجلة في وزارة الزراعة، وترسبات المبيدات على الفواكه والخضار المعدّة للتصدير، من أجل تصدير أفضل منتج"، معتبرا أن "هذا المختبر هو مرفأ أساسي لعملية النهوض بالقطاع الزراعي". (الوكالة الوطنية)