بو عاصي: من لا يعترف بسيادة لبنان فليرحل

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كتب عضو تكتل" الجمهورية القوية "النائب عبر حسابه على منصة"اكس":طالب السوري برفع الحصانة النيابية عني لأني طالبت "الحزب" باحترام اللبناني او الخروج من . تطبيقاً لمبدأ وحدة المعايير أتوجّه للقومي السوري داعياً ايّاه للخروج مع "الحزب" يداً بيد لأنهما لا يعترفان بلبنان أصلاً ولا بسيادته ولا بنسيجه".