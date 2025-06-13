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لبنان

بو عاصي: من لا يعترف بسيادة لبنان فليرحل

Lebanon 24
13-06-2025 | 04:36
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كتب عضو تكتل" الجمهورية القوية "النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة"اكس":
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طالب الحزب القومي السوري برفع الحصانة النيابية عني لأني طالبت "الحزب" باحترام الميثاق الوطني اللبناني او الخروج من لبنان. تطبيقاً لمبدأ وحدة المعايير أتوجّه للقومي السوري داعياً ايّاه للخروج مع "الحزب" يداً بيد لأنهما لا يعترفان بلبنان أصلاً ولا بسيادته ولا بنسيجه".
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