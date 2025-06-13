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لبنان

خلوة بين البابا والرئيس عون!

Lebanon 24
13-06-2025 | 05:12
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افاد المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية بان خلوة عقدت بين البابا لاوون الرابع عشر والرئيس جوزاف عون في الفاتيكان، تلاها استقبال البابا للّبنانية الأولى نعمت عون، إلى جانب أفراد العائلة وأعضاء الوفد المرافق.
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