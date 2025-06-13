خلوة بين البابا والرئيس عون!

افاد المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية بان خلوة عقدت بين البابا والرئيس في ، تلاها استقبال البابا للّبنانية الأولى نعمت عون، إلى جانب أفراد العائلة وأعضاء الوفد المرافق.

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