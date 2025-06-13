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لبنان

مرقص يستقبل ممثلة الاتحاد العربي للإعلام التنموي في لبنان ووفداً من لجنة "الزمن الجميل"

Lebanon 24
13-06-2025 | 08:49
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استقبل وزير الإعلام  بول مرقص في مكتبه في الوزارة، ممثلة الاتحاد العربي للإعلام التنموي في لبنان كارمن زغيب، والاعلامية نوال ليشع عبود، حيث جرى بحث في آخر المستجدات الإعلامية والتنموية.
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كذلك التقى وفداً من لجنة "الزمن الجميل" برئاسة الدكتور هراتش، وضمّ الوفد الإعلاميين: مي متى، سعاد قاروط العشي، أحمد العشي، ماتيلدا فرج الله، وأندريه داغر، وكان عرض لأبرز نشاطات اللجنة ومشاريعها المستقبلية.
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