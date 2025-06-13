مرقص يستقبل ممثلة الاتحاد العربي للإعلام التنموي في لبنان ووفداً من لجنة "الزمن الجميل"

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كذلك التقى وفداً من لجنة "الزمن الجميل" برئاسة الدكتور ، وضمّ الوفد الإعلاميين: مي متى، ، ، ، وأندريه ، وكان عرض لأبرز نشاطات اللجنة ومشاريعها المستقبلية.