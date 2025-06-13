"الاشتراكي" يستنكر الاعتداء الإسرائيلي على إيران ويدعو لعدم زج لبنان في الصراعات

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استنكر الإشتراكي في بيان، "الاعتداء الذي استهدف الجمهورية الإسلامية في ، بما يشكله من خرق للمواثيق والقوانين الدولية، ولكونه يضرب المحاولات الجارية لإيجاد حلول سلمية ودبلوماسية لمختلف الخلافية".ودعا "إزاء ذلك إلى تقدير خطورة الظروف، وعدم زج في ما لا تحتمله البلاد"، مشددا على "ضرورة العودة السريعة إلى المسار التفاوضي لتجنيب شعوب المنطقة والعالم المزيد من الحروب".وطالب بـ"فرض أقصى الضغوط لإعادة إطلاق العملية الديبلوماسية السياسية".