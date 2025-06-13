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لبنان

"الاشتراكي" يستنكر الاعتداء الإسرائيلي على إيران ويدعو لعدم زج لبنان في الصراعات

Lebanon 24
13-06-2025 | 10:19
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استنكر الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، "الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الجمهورية الإسلامية في إيران، بما يشكله من خرق للمواثيق والقوانين الدولية، ولكونه يضرب المحاولات الجارية لإيجاد حلول سلمية ودبلوماسية لمختلف القضايا الخلافية".
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ودعا "إزاء ذلك إلى تقدير خطورة الظروف، وعدم زج لبنان في ما لا تحتمله البلاد"، مشددا على "ضرورة العودة السريعة إلى المسار التفاوضي لتجنيب شعوب المنطقة والعالم المزيد من الحروب".

وطالب المجتمع الدولي بـ"فرض أقصى الضغوط لإعادة إطلاق العملية الديبلوماسية السياسية".
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