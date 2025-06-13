مداهمات وتوقيفات للجيش... وشخص حاول إحراق نفسه

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نفّذت قوة من الجيش ومديرية المخابرات سلسلة مداهمات في محلّة وحارة البرّانية في مدينة ، لاستكمال حملة التوقيفات المرتبطة بالإشكال المسلح الذي وقع قبل يومين، والذي تخلله إطلاق نار كثيف وتسبب بأضرار مادية جسيمة، اثر خلافات سابقة بين عدد من الشبان.وبحسب معلومات " "، أسفرت المداهمات عن توقيف 3 أشخاص، وتمّ إغلاق عدد من المحال التجارية التابعة لعائلة من ال ح.وأقدم أحد الأشخاص من العائلة المذكورة، على محاولة إحراق نفسه، إلا أن شباناً تدخّلوا ومنعوه.