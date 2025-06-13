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لبنان

مداهمات وتوقيفات للجيش... وشخص حاول إحراق نفسه

Lebanon 24
13-06-2025 | 10:20
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نفّذت قوة من الجيش ومديرية المخابرات سلسلة مداهمات في محلّة الجسر وحارة البرّانية في مدينة طرابلس، لاستكمال حملة التوقيفات المرتبطة بالإشكال المسلح الذي وقع قبل يومين، والذي تخلله إطلاق نار كثيف وتسبب بأضرار مادية جسيمة، اثر خلافات سابقة بين عدد من الشبان.
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وبحسب معلومات "لبنان 24"، أسفرت المداهمات عن توقيف 3 أشخاص، وتمّ إغلاق عدد من المحال التجارية التابعة لعائلة من ال ح.

وأقدم أحد الأشخاص من العائلة المذكورة، على محاولة إحراق نفسه، إلا أن شباناً تدخّلوا ومنعوه.
 
 
 
 
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