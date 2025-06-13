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لبنان

بعد ضربة إيران.. ماذا ينتظر لبنان؟ (فيديو)

Lebanon 24
13-06-2025 | 16:44
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هجوم إسرائيل على إيران وتصفية قادة عسكريين وعلماء بارزين، انسحب قلقاً على الداخل اللبناني، فبات الخوف من الحرب مطروحاً ما يعني عودة الأمور إلى مربع التدمير..
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السؤال الأبرز هنا.. ماذا سيشهد لبنان عسكرياً؟
 
 
التفاصيل في الفيديو المُرفق:
 
 
 
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لبنان

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