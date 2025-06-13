بعد ضربة إيران.. ماذا ينتظر لبنان؟ (فيديو)

هجوم على وتصفية قادة عسكريين وعلماء بارزين، انسحب قلقاً على الداخل اللبناني، فبات الخوف من الحرب مطروحاً ما يعني عودة الأمور إلى مربع التدمير..

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السؤال الأبرز هنا.. ماذا سيشهد عسكرياً؟

التفاصيل في الفيديو المُرفق: