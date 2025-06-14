بشأن الرحلات من وإلى بيروت.. بيان جديد من شركة الـ MEA

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أعلنت في بيان جديد انه بسبب استمرار إغلاق المجال الجوي اللبناني، سيتم تعليق عودة رحلاتها إلى حتى إشعار آخر.كما أعلنت عن إلغاء جميع رحلاتها المغادرة من بيروت والتي تقلع قبل الساعة الواحدة من ظهر اليوم، السبت 14 حزيران.أما بالنسبة للرحلات المغادرة بعد الساعة الواحدة من ظهراليوم فسوف يتم ابلاغ الركاب بشأنها في ضوء التطورات.