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لبنان

المفتي قبلان: ايران تقوم بعمل ساحق ومزلزل

Lebanon 24
14-06-2025 | 02:36
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اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "ما تقوم به ايران عمل ساحق ومزلزل وهو برسم الاخوة العرب والبلاد الاسلامية"، وقال في بيان:  "للأخوة العرب والمسلمين أقول: اللحظة تاريخية والمسؤولية مصيرية جداً وسط قوة إيرانية انتقامية تزلزل الأرض، فيما الدمار الذي أصاب تل أبيب وبقية المناطق المحتلة لا مثيل له من قبل، واللحظة للإنتقام التاريخي المجيد، وما تقوم به إيران عمل ساحق ومزلزل وهو برسم الأخوة العرب والبلاد الإسلامية، والنتائج السياسية للرد الإيراني أكبر بكثير من أكتاف نتنياهو وتل أبيب وراعيها الأميركي، وإيران بردها الساحق هذا ضمانة وجودية للمنطقة والتاريخ، واللحظة للشراكة الإسلامية العربية للخلاص من أسوأ كابوس بالمنطقة، ورغم الشراكة الأميركية الإسرائيلية وبعض الأطلسية على إيران بدت إيران مركز المنطقة وأحد أعمدة التاريخ الجديد، واللحظة لوقفة عربية إسلامية للخلاص من أخطر شياطين العالم".
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