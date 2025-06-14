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لبنان
في بعبدا... عون ترأس اجتماعاً لمتابعة الاوضاع الاقليمية
Lebanon 24
14-06-2025
|
03:27
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ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في العاشرة قبل ظهر اليوم في
قصر بعبدا
، احتماعاً حضره
وزراء الدفاع
الوطني اللواء ميشال منسى، الداخلية والبلديات العميد احمد
الحجار
والاشغال العامة والنقل فايز رسامني،
قائد الجيش
العماد رودولف هيكل،
المدير العام
لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله، المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، المدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندوس ونائبه العميد مرشد الحاج سليمان، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، رئيس مكتب شؤون المعلومات في الامن العام العميد جوني الصيصا، المستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية العميد انطوان منصور .
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وتم خلال الاجتماع عرض الأوضاع في ضوء التطورات الامنية التي نتجت عن المواجهات العسكرية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واسرائيل، والإجراءات الواجب اتخاذها لمواكبة تداعيات هذه المواجهات على الصعيد الامني، وكذلك ما يتصل بحركة الملاحة الجوية عبر
مطار رفيق الحريري
الدولي .
وفي ضوء التقارير المتوافرة لدى الأجهزة الامنية تم اتخاذ عدد من الاجراءات للمحافظة على الاستقرار في البلاد وتأمين سلامة الطيران المدني والحركة الجوية .وشدد
الرئيس عون
على اهمية الجهوزية الامنية والإدارية لمتابعة الموقف من جوانبه كافة، لاسيما لجهة المحافظة على الاستقرار والامن في البلاد. وتقرر إبقاء الاجتماعات مفتوحة لتقييم التطورات تباعاً.
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