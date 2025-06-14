ماكرون اتصل بعون: فرنسا ملتزمة بدعم لبنان واستقراره

تلقى رئيس الجمهورية ، مساء السبت، اتصالاً هاتفياً من ، تم خلاله البحث في التطورات المتسارعة بعد تصاعد المواجهات الاسرائيلية.

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وأكد الرئيس للرئيس عون وقوف بلاده إلى جانب في هذه المرحلة الدقيقة ودعمها لسيادته والمحافظة على الأمن والاستقرار فيه.

وشكر نظيره الفرنسي على موقفه، مؤكداً استمرار التشاور والتنسيق لمواكبة المستجدات.