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لبنان

ماكرون اتصل بعون: فرنسا ملتزمة بدعم لبنان واستقراره

Lebanon 24
14-06-2025 | 13:30
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تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مساء السبت، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تم خلاله البحث في التطورات المتسارعة بعد تصاعد المواجهات الإيرانية الاسرائيلية.
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وأكد الرئيس ماكرون للرئيس عون وقوف بلاده إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة ودعمها لسيادته والمحافظة على الأمن والاستقرار فيه.
 
وشكر الرئيس عون نظيره الفرنسي على موقفه، مؤكداً استمرار التشاور والتنسيق لمواكبة المستجدات.
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