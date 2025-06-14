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لبنان

القرار اتّخذ.. إعادة فتح مطار بيروت أمام الحركة الجوية

Lebanon 24
14-06-2025 | 23:12
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أفادت معلومات للـ"lbci"  أنّه في تمام الساعة السادسة وبعد تقييم خلية أزمة المطار للأوضاع والظروف المحيطه والراهنة أعيد فتح الاجواء اللبنانية أمام الحركه الجوية بشكل طبيعي.
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في السياق، تابعت وزارة الخارجية والمغتربين موضوع العالقين في الخارج، عطفًا على التطورات الأمنية الاخيرة التي أدّت الى عرقلة حركة الطيران من وإلى مطار رفيق الحريري الدوليّ.

وأكّدت أنّها تقوم بالاتصالات اللازمة مع الجهات المختصة لتسريع عودتهم بالوسائل الممكنة وفق معايير السلامة التي يقع حسن تقديرها ضمن اختصاص تلك الجهات.
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