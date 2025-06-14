القرار اتّخذ.. إعادة فتح مطار بيروت أمام الحركة الجوية

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أفادت معلومات للـ" " أنّه في تمام الساعة السادسة وبعد تقييم خلية أزمة للأوضاع والظروف المحيطه والراهنة أعيد فتح الاجواء أمام الحركه الجوية بشكل طبيعي.في السياق، تابعت موضوع العالقين في الخارج، عطفًا على التطورات الأمنية الاخيرة التي أدّت الى عرقلة من وإلى الدوليّ.وأكّدت أنّها تقوم بالاتصالات اللازمة مع الجهات المختصة لتسريع عودتهم بالوسائل الممكنة وفق معايير السلامة التي يقع حسن تقديرها ضمن اختصاص تلك الجهات.