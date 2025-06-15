من "الميديل إيست".. بيانٌ جديد وهذا ما جاء فيه

أعلنت – الخطوط الجوية ، اليوم الأحد، عن تسيير رحلة اضافية ME1263/1264 من والى اسطنبول وفق التالي:

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- توقيت الإقلاع ورقم الرحلة: 17:00 - ( ME1263)

- توقيت الإقلاع ورقم الرحلة: 19:55 بيروت اسطنبول ( ME1264)

وذكرت الشركة أنهُ "يمكن لجميع الركاب الحجز على متن هذه الرحلة الإضافية من وإلى إسطنبول، مع إعطاء الأولوية للركاب الذين بحوزتهم تذاكر سفر غير مستخدمة، ولم يتمكنوا من السفر في التواريخ السابقة".