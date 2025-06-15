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لبنان
من "الميديل إيست".. بيانٌ جديد وهذا ما جاء فيه
Lebanon 24
15-06-2025
|
04:33
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أعلنت
شركة طيران الشرق الأوسط
– الخطوط الجوية
اللبنانية
، اليوم الأحد، عن تسيير رحلة اضافية ME1263/1264 من والى اسطنبول وفق التالي:
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- توقيت الإقلاع ورقم الرحلة: 17:00
اسطنبول
-
بيروت
(
ME1263)
- توقيت الإقلاع ورقم الرحلة: 19:55
بيروت
اسطنبول (
ME1264)
وذكرت الشركة أنهُ "يمكن لجميع الركاب الحجز على متن هذه الرحلة الإضافية من وإلى إسطنبول، مع إعطاء الأولوية للركاب الذين بحوزتهم تذاكر سفر غير مستخدمة، ولم يتمكنوا من السفر في التواريخ السابقة".
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