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لبنان
ذخائر القديس أنطونيوس تصل إلى قرطبا... وقداس احتفالي في المزار المخصص له
Lebanon 24
15-06-2025
|
07:37
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احتفلت قرطبا بعيد القديس أنطونيوس البادواني على مذبح المزار الذي يحمل اسمه في جوار الرمل عند مدخل البلدة، وكانت مناسبة لاستلام ذخائر القديس المحتفى بعيده، الٱتية من بادوفا في ايطاليا.
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وترأس القداس رئيس
جامعة سيدة اللويزة
الأب الدكتور
بشارة الخوري
يحيط به كهنة رعية قرطبا وبمشاركة حشد من المؤمنين أتوا للتبرك من ذخائر القديس.
وبعد
الإنجيل
المقدس، ألقى الأب بشارة
الخوري
عظة تحدث فيها عن القديس أنطونيوس وتعلق اللبنانيين وكل المؤمنين بالرب
يسوع
به. وتحدث عن الظروف التي رافقت بناء هذا المزار وكانت فكرة راودت شقيقه المرحوم عبدو الخوري الذي كان متعبدًا للقديس أنطونيوس والذي انتقل من هذه الحياة منذ سنتين في عيده.
وقال: "يدعونا أنجيل
الرب
يسوع لنكون حاضرين مستعدين لان طريق الرب طويلة، ولكن الأنوار ليست دائمًا مشعّة. علينا أن نضيء القناديل لأن الرب يعرف أن الإنسان بحاجة دائمًا الى السراج الموقد".
وختم: "نحن اليوم نصلي ونحتفل بالذبيحة الالهية في مكان لم يقم فيه هذا المزار بالصدفة، وليست صدفة أن يطلب الكثيرون من الناس شفاعة القديس أنطونيوس البادواني. السراج الموقد يجعلنا نرى الظلمات في حياتنا ويجعلنا نجد ما نبحث إليه في حياتنا. ولكن الضياع الأكبر هو أن يفقد الإنسان نعمة الروح
القدس
في حياته. علينا أن نضيف في حياتنا قنديل الحياة الروحية والروحانيّة الصادقة.
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