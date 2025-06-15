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لبنان

البعريني يدعو الدولة لاتخاذ "موقف جريء"!

Lebanon 24
15-06-2025 | 07:39
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دعا عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النائب وليد البعريني، الدولة اللبنانية إلى "اتخاذ موقف جريء ورفع طلب الانضمام إلى حلف الناتو بأسرع وقت".
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وأشار خلال جولة له في عكار الى أن "هذه الدعوة نابعة من الحرص على حماية لبنان، لا الدخول في سياسة الأحلاف، وذلك بعد كل الكذب الذي عشناه على مدى الأعوام السابقة من محور انهار أسرع من المتوقع".

وعدّد البعريني حسنات انضمام لبنان إلى حلف شمال الاطلسي، "أولها حمايته من الهجمات الاسرائيلية وغير الاسرائيلية، فعندما يصبح لبنان في هذا الحلف تصبح جميع أعضاء دول الحلف مجبرة على حمايته. أما الحسنة الثانية فتتمثّل في مساعدة دول الحلف على تسليح الجيش والقوى الامنية. وثالثًا حتميّة تأمين مظلّة حماية سياسية دولية للبنان من كل الأخطار، وقد أثبتت الأحداث أن الدبلوماسية هي الوحيدة التي تحمينا".

ولفت الى "أننا عشنا كذبة عمرها ٤٦ عامًا، فنظام الثورة الاسلامية في إيران تبيّن أنه ضعيف ويقاتل بشباب الدول العربية وقد سقطت أسطورته الوهمية، لذلك وبعد سقوط الممانعة علينا أن نفتّش عن دور لبنان في المنظومة الجديدة."

ودعا البعريني الدولة إلى "الضرب بيد من حديد ومنع توريط لبنان في حرب مدمّرة تقضي على ما تبقى من حجر وتدمّر البشر، فمن غير المسموح أن يُستخدم لبنان ورقة من أجل غيره من الدول".
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