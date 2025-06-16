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لبنان

دار الفتوى: بداية السنة الهجرية الخميس 26 حزيران الحالي

Lebanon 24
16-06-2025 | 06:00
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أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في بيان، "أنَّ بداية السنة الهجرية الجديدة لعام 1447 هـ يوافق يوم الخميس السادس والعشرين من شهر حزيران الجاري 2025م.
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وهنأ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالسنة الهجرية الجديدة، سائلا المولى عز وجل "أن يعم الاستقرار والأمن والسلام في لبنان والمنطقة وأن يجعلها سنة خير ويمن وبركة".
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