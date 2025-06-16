دار الفتوى: بداية السنة الهجرية الخميس 26 حزيران الحالي

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أعلنت دار في في بيان، "أنَّ بداية السنة الهجرية الجديدة لعام 1447 هـ يوافق يوم الخميس السادس والعشرين من شهر حزيران الجاري 2025م.وهنأ مفتي الجمهورية الشيخ اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالسنة الهجرية الجديدة، سائلا "أن يعم الاستقرار والأمن والسلام في والمنطقة وأن يجعلها سنة خير ويمن وبركة".