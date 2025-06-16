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لبنان
إقرار التشكيلات الديبلوماسيّة.. خبر سارّ بشأن "الإسكان" وهذا ما قيل عن رفع سعر المحروقات ودعم العسكريين
Lebanon 24
16-06-2025
|
08:37
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أقر
مجلس الوزراء
التشكيلات الديبلوماسية. و
قال
وزير الإعلام
بول مرقص، إنّ "رئيس الجمهوريّة العماد
جوزاف عون
قال إنّ علينا أنّ نفعل المستحيل لنُبعد
لبنان
عن الصراعات".
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وأضاف مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء، أنّ "رئيس الحكومة نواف سلام شدّد على ضرورة الحؤول دون توريط لبنان بأي شكل من الأشكال بالحرب الدائرة لما يترتب علينا من تداعيات لا علاقة لنا بها".
وتابع: "سلام ذكّر أنه طلب من الرئيس الفلسطيني
محمود عباس
وضع المقرّرات بخصوص السلاح الفلسطيني موضع التنفيذ، موضحاً أنه لم يُحدّد أي موعد رسمي بشأن تسليم السلاح".
وأشار مرقص إلى أنّ "
وزير الخارجية
المغتربين يوسف رجّي شرح لمجلس الوزراء وضعية مئات اللبنانيين العالقين في المطارات حول العالم وسبل معالجة أمورهم، كما أخذ المجلس علما من وزير الأشغال بشأن حركة
المطار
".
وقال: "جرى الحديث بشأن التعديلات المرجوة على قانون الانتخاب وتم تشكيل لجنة وزارية للبحث فيها".
وأعلن مرقص أنّ "مجلس الوزراء قرّر إعادة درس اقتراح إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".
وأضاف أنّ "مجلس الوزراء وافق على إبرام اتفاقية مع
صندوق النقد الدولي
لإنشاء مكتب ممثل الصندوق المقيم في لبنان".
ولفت إلى "المُوافقة على رفع قيمة الإسكان للمستفيد الواحد من 50 إلى 100 ألف دولار".
وتابع مرقص أنّ "مجلس الوزراء عيّن القاضي جون قزي رئيساً لهيئة
القضايا
، ونديم حداد رئيساً للجنة مراقبة هيئات الضمان مع عضوين في الهيئة".
وأشار إلى "المُوافقة على عرض وزارة الأشغال على معالجة موضوع استمرار وجود حاويات قابلة للإشتعال في مرفأ
بيروت
عن طريق تكليف مديرية الجمارك بذلك".
جابر
وأعلن
وزير المالية
ياسين جابر أنّ التعيينات المالية قريباً، وقال "ما بتطوّل".
صدي
اما
وزير الطاقة
جو صدي، فأشار الى انه اقترح تعليق موضوع زيادة سعر المحروقات، وقال إنّ "مبدأ الدعم للعسكريين لن نتراجع عنه واقترحت العودة إلى مجلس الوزراء بمقترح متكامل".
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