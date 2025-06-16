إقرار التشكيلات الديبلوماسيّة.. خبر سارّ بشأن "الإسكان" وهذا ما قيل عن رفع سعر المحروقات ودعم العسكريين

أقر التشكيلات الديبلوماسية. و قال بول مرقص، إنّ "رئيس الجمهوريّة العماد قال إنّ علينا أنّ نفعل المستحيل لنُبعد عن الصراعات". Advertisement

وأضاف مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء، أنّ "رئيس الحكومة نواف سلام شدّد على ضرورة الحؤول دون توريط لبنان بأي شكل من الأشكال بالحرب الدائرة لما يترتب علينا من تداعيات لا علاقة لنا بها".

وتابع: "سلام ذكّر أنه طلب من الرئيس الفلسطيني وضع المقرّرات بخصوص السلاح الفلسطيني موضع التنفيذ، موضحاً أنه لم يُحدّد أي موعد رسمي بشأن تسليم السلاح".

وأشار مرقص إلى أنّ " المغتربين يوسف رجّي شرح لمجلس الوزراء وضعية مئات اللبنانيين العالقين في المطارات حول العالم وسبل معالجة أمورهم، كما أخذ المجلس علما من وزير الأشغال بشأن حركة ".