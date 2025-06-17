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لبنان

وصول اول طائرة عراقية من البصرة إلى مطار رفيق الحريري الدولي

Lebanon 24
17-06-2025 | 01:52
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وصلت صباح اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي اول طائرة عراقية قادمة من مطار البصرة، وعلى متنها لبنانيون أتوا من العراق، على ان تنقل عراقيين في لبنان.
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 وقد تم الإتفاق بين المديرية العامة للطيران المدني وشركة الخطوط الجوية العراقية على تسيير رحلتين يوميا لحين فتح المطارات العراقية في بغداد والنجف.
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