وصول اول طائرة عراقية من البصرة إلى مطار رفيق الحريري الدولي

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وصلت الى اول طائرة قادمة من مطار البصرة، وعلى متنها لبنانيون أتوا من ، على ان تنقل عراقيين في .وقد تم الإتفاق بين وشركة الخطوط الجوية على تسيير رحلتين يوميا لحين فتح المطارات العراقية في والنجف.