النيران قضت عليه بالكامل.. احتراق معمل بلاستيك في منطقة أبو ميزان ـ المتن (صور)

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شب حريق في معمل للبلاستيك في منطقة ابو ميزان دير شمرا في وسط المتن ما أدى إلى احتراقه.وقضت النيران على المعمل بأكمله وتجد فرق الدفاع المدني صعوبة في اخماده، وتم اقفال الطريق المؤدي من الى كسروان احترازا .وترجح التحقيقات الاولية ان يكون سبب الحريق اشتعال لوحات الطاقة الشمسية.