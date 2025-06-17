العثور على جثة رجل مجهول الهويّة على الشاطىء... هل من يعرف عنه شيئاً؟

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ العامّـة البـلاغ التّالـي:بتاريخ 16-06-2025، وفي محلّة الجناح – سيمون، بالقرب من مدرسة التنشئة على الشاطئ، عُثِرَ على جثّة رجل في العقد الرابع من العمر، مجهول الهويّة، ذو ذقن ولحية خفيفتَين، حنطي البشرة، شعره كستنائي اللون، ومعتدل البنية.لذلك وبناءً على إشارة المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 858473-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة الموجودة حاليًّا في برّاد مستوصف في محلّة .