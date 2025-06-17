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لبنان

العثور على جثة رجل مجهول الهويّة على الشاطىء... هل من يعرف عنه شيئاً؟

Lebanon 24
17-06-2025 | 06:05
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:
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بتاريخ 16-06-2025، وفي محلّة الجناح – السان سيمون، بالقرب من مدرسة التنشئة على الشاطئ، عُثِرَ على جثّة رجل في العقد الرابع من العمر، مجهول الهويّة، ذو ذقن ولحية خفيفتَين، حنطي البشرة، شعره كستنائي اللون، ومعتدل البنية.

لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 858473-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة الموجودة حاليًّا في برّاد مستوصف الحريري في محلّة شاتيلا.
 
 
 
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