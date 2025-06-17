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لبنان

حملة في الميناء للكشف على الملاحم ومحلات بيع الدجاج وبسطات السمك

Lebanon 24
17-06-2025 | 06:08
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قامت الدائرة الصحية في بلدية الميناء وبالتعاون مع شرطة البلدية، بحملة كشف على الملاحم ومحلات بيع الدجاج وبسطات السمك في ساحة الترب ومحلات الخضار.
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وتم توجيه انذارات للالتزام بالشروط الصحية وطريقة التخلص من النفايات ووضعها بأكياس مغلقة الاحكام لرميها داخل المستوعب المخصص لها.
 
وتمنت على المواطنين المحافظة على النظافة العامة لما فيه مصلحة المدينة. 
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