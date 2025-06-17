حملة في الميناء للكشف على الملاحم ومحلات بيع الدجاج وبسطات السمك

قامت الدائرة الصحية في وبالتعاون مع شرطة البلدية، بحملة كشف على الملاحم ومحلات بيع الدجاج وبسطات السمك في ساحة الترب ومحلات الخضار.

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وتم توجيه انذارات للالتزام بالشروط الصحية وطريقة التخلص من النفايات ووضعها بأكياس مغلقة الاحكام لرميها داخل المستوعب المخصص لها.

وتمنت على المواطنين المحافظة على النظافة العامة لما فيه مصلحة المدينة.