Advertisement

لبنان

نصار: يبقى الدستور المرجع الوحيد لجميع اللبنانيين

Lebanon 24
17-06-2025 | 06:59
A-
A+
Doc-P-1377533-638857681665294928.jpeg
Doc-P-1377533-638857681665294928.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقى وزير العدل القاضي عادل نصار كلمة في ندوة "اجتماع المحاكم الدستورية في المشرق"، التي نظمها المجلس الدستوري بالتعاون مع مؤسسة "كونراد أديناور"، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ممثلًا بنائب رئيس الحكومة طارق متري، في فندق فينيسيا – بيروت.
Advertisement

استهل نصار كلمته بتحية وجدانية أشار فيها إلى حضوره الشخصي المؤثر، قائلاً: "اسمحوا لي أن أبدأ بشكر خاص لمجلسكم الكريم، وبصورة خاصة للرئيس طنوس مشلب، الذي أتاح لي هذه الفرصة الوجدانية لأتحدث من هذا المنبر في حضور والدي، الرئيس الأسبق للمجلس الدستوري، والذي بلغ 96 عامًا أمس".

وأكد أن انعقاد الندوة وسط الظروف الإقليمية المعقدة يشكّل دليلاً على دور لبنان في صون الدستور ومبادئ الجمهورية، مشدداً على أن "بناء دولة القانون ضرورة لا تراجع عنها، ويجب أن يبقى الدستور المرجع الوحيد لجميع اللبنانيين، وأن تُمارس قواعد الديمقراطية في ظله لا على حسابه".

وحذر من تداعيات الانقسامات، داعيًا إلى التوحد تحت راية الدولة، والانفتاح على العالم من منطلق المصلحة الوطنية فقط. وأشار إلى أن "الهدف يجب أن يكون خدمة المواطن اللبناني، دون تكرار مغامرات أدت إلى تهديد السلم الأهلي وشرذمة المجتمع".

وفي معرض حديثه عن دور المجلس الدستوري، قال نصار: "هو المرجع الذي يضمن الالتزام بنص الدستور، ما يضعه أحيانًا في مواجهة سلطة تشريعية منتخبة، وهو بذلك يتحمل مسؤولية كبيرة في حماية القانون الأعلى، حتى في مواجهة إرادة الأكثرية النيابية".

واستشهد بنصار بعبارتين لافتتين: الأولى من رئيس المجلس الدستوري الفرنسي السابق روبرت بادينتر، الذي تحدث عن "موجب نكران الجميل" تجاه السلطة التي تعيّنه، والثانية للبروفيسور دومينيك روسو الذي قال: "في وقت الأزمات، تكون حماية الحقوق الأساسية أكثر أهمية".

وختم نصار بالتشديد على أهمية حماية استقلال المجلس الدستوري وتوسيع صلاحياته في تفسير الدستور ومراجعة القوانين، قائلاً: "إن ديموقراطية لبنان وتعدديته ميزة نادرة في الشرق، وأقتبس بتصرف عن فكتور هوغو: إذا لم تبقَ سوى ديمقراطية واحدة في الشرق، فلتكن هي لبنان".
مواضيع ذات صلة
مرجع كنسي مستاء: الجميع مسؤولون عن الخسارة
lebanon 24
17/06/2025 20:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي: يبقى السبيل الوحيد للاستقرار في لبنان تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وانسحاب الجيش الاسرائيلي
lebanon 24
17/06/2025 20:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من مؤسسة المرجع فضل الله زار الشيخ عودي مستنكرا الاعتداء عليه
lebanon 24
17/06/2025 20:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الكردي: على اللبنانيين أن يكونوا اليوم خلف جيشهم والمهم أن يبقى الإنسان ثابتا على مبدأ الحق
lebanon 24
17/06/2025 20:31:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2025-06-17
13:08 | 2025-06-17
12:47 | 2025-06-17
12:00 | 2025-06-17
11:55 | 2025-06-17
11:54 | 2025-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24