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لبنان

عوده بحث ونائب رئيس مجلس الوزراء قضايا وطنية وأرثوذكسية

Lebanon 24
17-06-2025 | 07:30
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 استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده ظهر اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري.
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وبعد الزيارة، قال متري: "قمت بزيارة لصاحب السيادة المتروبوليت الياس وهي إحدى زياراتي الكثيرة لهذه الدار لأخذ البركة والاستماع إلى نصائح سيدنا وتوجيهاته، كما تباحثنا في بعض القضايا الوطنية وفي بعض الشؤون الأرثوذكسية أيضاً".
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