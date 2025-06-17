عوده بحث ونائب رئيس مجلس الوزراء قضايا وطنية وأرثوذكسية

استقبل متروبوليت وتوابعها المطران ظهر اليوم، نائب الدكتور .

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وبعد الزيارة، قال متري: "قمت بزيارة لصاحب السيادة المتروبوليت الياس وهي إحدى زياراتي الكثيرة لهذه الدار لأخذ البركة والاستماع إلى نصائح سيدنا وتوجيهاته، كما تباحثنا في بعض الوطنية وفي بعض الشؤون أيضاً".