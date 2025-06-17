لقاء زراعي في راشيا: تفعيل مركز المشروع الأخضر وتعزيز التعاون لدعم المزارعين

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نظّمت جمعية " " للتنمية الاجتماعية – مركز إنماء والبقاع ، لقاءً في في راشيا، شارك فيه الدكتور هاني، والنائب ، بحضور حشد من الشخصيات والسياسية والنقابية والزراعية.تناول اللقاء واقع القطاع الزراعي في المنطقة والتحديات التي تواجه المزارعين، وتم التأكيد على أهمية دعم استمرارية الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي.افتتح اللقاء الدكتور شربل سمعان باسم الجمعية، مشدداً على أهمية دعم الطاقات المحلية ومشاريع التنمية، لافتاً إلى أن الزراعة تمثل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وداعياً إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والمزارعين.، أكد أن الزراعة ليست مجرد مهنة بل انتماء يعكس هوية أبناء المنطقة، مشدداً على أهمية الاستماع إلى المزارعين ومعالجة هواجسهم. وأعلن عن اتفاق مع وزير الزراعة على إعادة تفعيل وافتتاح مركز المشروع الأخضر في راشيا بدعم من هبة مخصصة للزراعة، بهدف استصلاح الأراضي وتنفيذ مشاريع حيوية مثل الآبار والبرك الزراعية.وطالب أبو الوزارة بدراسة الزراعات المناسبة لطبيعة المنطقة، مشيراً إلى ضرورة تأمين مشتل لدعم التعاونيات الزراعية.بدوره، شدد الوزير هاني على حضور الوزارة الفاعل في راشيا والبقاع الغربي، معلناً عن خطوات لتحسين أداء المراكز الزراعية وتفعيل خدمات الإرشاد الزراعي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة الخارطة الزراعية وتوجيه المزارعين نحو زراعات مستدامة ومتكيفة مع التغير المناخي، مثل التين والعنب والسماق والزيتون.وأكد الوزارة بدعم البنية التحتية الزراعية، وتطوير برامج الإرشاد لتزويد المزارعين بالمعرفة الحديثة، وربط الإنتاج بالسوق المحلي.