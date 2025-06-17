Advertisement

لبنان

لقاء زراعي في راشيا: تفعيل مركز المشروع الأخضر وتعزيز التعاون لدعم المزارعين

Lebanon 24
17-06-2025 | 10:09
A-
A+
Doc-P-1377589-638857771743018856.png
Doc-P-1377589-638857771743018856.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّمت جمعية "آفاق" للتنمية الاجتماعية – مركز إنماء راشيا والبقاع الغربي، لقاءً في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، شارك فيه وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، والنائب وائل أبو فاعور، بحضور حشد من الشخصيات الدينية والسياسية والنقابية والزراعية.
Advertisement

تناول اللقاء واقع القطاع الزراعي في المنطقة والتحديات التي تواجه المزارعين، وتم التأكيد على أهمية دعم استمرارية الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي.

افتتح اللقاء الدكتور شربل سمعان باسم الجمعية، مشدداً على أهمية دعم الطاقات المحلية ومشاريع التنمية، لافتاً إلى أن الزراعة تمثل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وداعياً إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والمزارعين.

من جهته، أكد أبو فاعور أن الزراعة ليست مجرد مهنة بل انتماء يعكس هوية أبناء المنطقة، مشدداً على أهمية الاستماع إلى المزارعين ومعالجة هواجسهم. وأعلن عن اتفاق مع وزير الزراعة على إعادة تفعيل وافتتاح مركز المشروع الأخضر في راشيا بدعم من هبة مخصصة للزراعة، بهدف استصلاح الأراضي وتنفيذ مشاريع حيوية مثل الآبار والبرك الزراعية.

وطالب أبو فاعور الوزارة بدراسة الزراعات المناسبة لطبيعة المنطقة، مشيراً إلى ضرورة تأمين مشتل لدعم التعاونيات الزراعية.

بدوره، شدد الوزير هاني على حضور الوزارة الفاعل في راشيا والبقاع الغربي، معلناً عن خطوات لتحسين أداء المراكز الزراعية وتفعيل خدمات الإرشاد الزراعي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة الخارطة الزراعية وتوجيه المزارعين نحو زراعات مستدامة ومتكيفة مع التغير المناخي، مثل التين والعنب والسماق والزيتون.

وأكد التزام الوزارة بدعم البنية التحتية الزراعية، وتطوير برامج الإرشاد لتزويد المزارعين بالمعرفة الحديثة، وربط الإنتاج بالسوق المحلي.
مواضيع ذات صلة
وزارة الزراعة تطلق مبادرة وطنية سنوية لدعم المزارعين
lebanon 24
17/06/2025 20:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة: لتمكين التعاونيات الزراعية لأنها السبيل الأمثل لحماية صغار المزارعين
lebanon 24
17/06/2025 20:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء لبناني-جزائري في جنيف: تعزيز التعاون النقابي وأولوية قضايا المتقاعدين
lebanon 24
17/06/2025 20:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين لحود وقائد الجيش بحث في سبل تعزيز التعاون
lebanon 24
17/06/2025 20:33:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2025-06-17
13:08 | 2025-06-17
12:47 | 2025-06-17
12:00 | 2025-06-17
11:55 | 2025-06-17
11:54 | 2025-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24