بعد تهديدات ترامب لخامنئي... كيف علّقت السفارة الإيرانية في لبنان؟

تهديدات ترامب لقائد الجمهورية الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي (حفظه الله) هي حماقة ما بعدها حماقة… هذا القائد المقدام الذي لا تُرعبه تهديدات الجبناء، خلفه أمة لا تعرف الخنوع ولا الهوان..

حفظه الله من مكائد الطغاة، وردّ كيدهم في نحورهم.#أرواحنا_فدا_الخامنئي pic.twitter.com/8W2z6ySIFC — السفارة الإيرانية- لبنان (@IranEmbassyLB) June 17, 2025 Advertisement

وكتبت السفارة ، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "تهديدات لقائد الجمهورية الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي (حفظه الله) هي حماقة ما بعدها حماقة".تابعت: "هذا القائد المقدام الذي لا تُرعبه تهديدات الجبناء، خلفه أمة لا تعرف الخنوع ولا الهوان. حفظه الله من مكائد الطغاة، وردّ كيدهم في نحورهم".