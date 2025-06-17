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لبنان

بعد تهديدات ترامب لخامنئي... كيف علّقت السفارة الإيرانية في لبنان؟

Lebanon 24
17-06-2025 | 13:53
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علّقت السفارة الإيرانية في لبنان، مساء الثلاثاء، على التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحق المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، السيد علي خامنئي


وكتبت السفارة الإيرانية، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "تهديدات ترامب لقائد الجمهورية الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي (حفظه الله) هي حماقة ما بعدها حماقة".


تابعت: "هذا القائد المقدام الذي لا تُرعبه تهديدات الجبناء، خلفه أمة لا تعرف الخنوع ولا الهوان. حفظه الله من مكائد الطغاة، وردّ كيدهم في نحورهم".


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