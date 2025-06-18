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لبنان

في طرابلس: سقطت من على شرفة منزلها.. وفتح تحقيق لكشف الملابسات

Lebanon 24
18-06-2025 | 04:28
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تعرّضت "ز.ز" لحادثة سقوط من شرفة منزلها الواقع في الطابق السادس من أحد المباني السكنية في منطقة جبل البداوي ـ طرابلس ما أدى إلى وفاتها على الفور متأثرةً بإصابتها البليغة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وحضرت القوى الأمنية وفرق الإسعاف في الصليب الاحمر إلى موقع الحادث فور ورود البلاغ، حيث تم الكشف على الجثة ميدانياً ونقلها إلى المستشفى.

وفي السياق نفسه، باشرت القوى الأمنية تحقيقاً لكشف ملابسات الحادثة وتحديد ما إذا كان السقوط ناجماً عن حادث عرضي أو وجود شبهة جنائية. 
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