في طرابلس: سقطت من على شرفة منزلها.. وفتح تحقيق لكشف الملابسات

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تعرّضت "ز.ز" لحادثة سقوط من شرفة منزلها الواقع في الطابق السادس من أحد المباني السكنية في منطقة ـ ما أدى إلى وفاتها على الفور متأثرةً بإصابتها البليغة، وفق ما أفادت مندوبة " ".وحضرت القوى الأمنية وفرق الإسعاف في إلى موقع الحادث فور ورود البلاغ، حيث تم الكشف على الجثة ميدانياً ونقلها إلى المستشفى.وفي السياق نفسه، باشرت القوى الأمنية تحقيقاً لكشف ملابسات الحادثة وتحديد ما إذا كان السقوط ناجماً عن حادث عرضي أو وجود شبهة جنائية.