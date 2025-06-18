في طرابلس.. إشكال وإطلاق نار وسقوط جريح

وقع إشكال في ساحة – بمدينة ، بين المدعو "ا.د" من جهة، و"ع.د" من جهة أخرى، تطور إلى إطلاق نار من قبل الأخير، ما أدى إلى إصابة الطرف الأول في قدمه.

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وعلى الأثر، نُقل الجريح إلى في لتلقي العلاج، في حين فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.