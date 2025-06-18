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لبنان

في طرابلس.. إشكال وإطلاق نار وسقوط جريح

Lebanon 24
18-06-2025 | 16:03
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وقع إشكال في ساحة الأسمرالتبانة بمدينة طرابلس، بين المدعو "ا.د" من جهة، و"ع.د" من جهة أخرى، تطور إلى إطلاق نار من قبل الأخير، ما أدى إلى إصابة الطرف الأول في قدمه.
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وعلى الأثر، نُقل الجريح إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة لتلقي العلاج، في حين فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.
وحضرت إلى المكان دورية من الجيش التي باشرت تعقب الفاعل تمهيداً لتوقيفه، وتبيّن أن خلفية الإشكال عائلية.
 
 
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