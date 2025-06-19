Advertisement

لبنان

إسرائيل تُعلن عن اغتيال قائد في "حزب الله".. هذه هويته

Lebanon 24
19-06-2025 | 03:32
A-
A+
Doc-P-1378680-638859263281106558.jpg
Doc-P-1378680-638859263281106558.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "اكس" أن الجيش الإسرائيلي اغتال محمد احمد خريس، قائد وحدة الصواريخ المضادة للدروع في مجمع شبعا في حزب الله في الغارة على النبطية
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال قائد في "حزب الله"
lebanon 24
19/06/2025 12:23:04 Lebanon 24 Lebanon 24
كان داخل منزله... إسرائيل تعلن اغتيال قائد في حماس وهذه هويته
lebanon 24
19/06/2025 12:23:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تعلن اغتيال قائد خلية الجهاد في مخيم جنين "نور البيتاوي"
lebanon 24
19/06/2025 12:23:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إغتيال قياديّ سابق في "هيئة تحرير الشام" في سوريا... هذه هويّته
lebanon 24
19/06/2025 12:23:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:57 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:54 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-06-19
05:10 | 2025-06-19
05:08 | 2025-06-19
04:57 | 2025-06-19
04:54 | 2025-06-19
04:49 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24