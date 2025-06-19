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لبنان
إسرائيل تُعلن عن اغتيال قائد في "حزب الله".. هذه هويته
Lebanon 24
19-06-2025
|
03:32
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أعلن المتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "اكس" أن الجيش الإسرائيلي اغتال
محمد احمد
خريس
، قائد وحدة الصواريخ المضادة للدروع في مجمع
شبعا
في
حزب الله
في الغارة على
النبطية
.
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