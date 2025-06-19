جبيل تستقبل ذخائر القديسة تريزيا وسط الورود والتراتيل

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وصلت ذخائر القديسة تريزيا الطفل ، عند الساعة العاشرة، إلى في ، في محطتها الثانية ضمن جولتها الروحية على عدد من بلدات وقرى .وقد كان في استقبالها رئيس المعونات الأب ، وكاهن رعية مار الأب ، إلى جانب لفيف من الكهنة وجمع غفير من المؤمنين الذين استقبلوها بنثر الورود والأرز، وسط أجواء من التراتيل الروحية والترانيم الإيمانية. وقد أُقيمت على الفور صلاة الصباح.ومن المقرر أن تبقى الذخائر في مار جرجس حتى ساعات المساء، حيث تُفتح أبواب الكنيسة أمام الزوار طيلة اليوم لتقبّل البركة والمشاركة في الذبيحة الإلهية التي ستُقام عند الساعة السادسة مساءً.وتستمر جولة ذخائر القديسة تريزيا في قضاء حتى الخامس والعشرين من حزيران الحالي، على أن تشمل محطات روحية في عدد من القرى والبلدات.