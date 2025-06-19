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لبنان

جبيل تستقبل ذخائر القديسة تريزيا وسط الورود والتراتيل

Lebanon 24
19-06-2025 | 06:47
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وصلت ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع صباح اليوم، عند الساعة العاشرة، إلى كنيسة مار جرجس في مدينة جبيل، في محطتها الثانية ضمن جولتها الروحية على عدد من بلدات وقرى قضاء جبيل.
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وقد كان في استقبالها رئيس دير سيدة المعونات الأب فريد المجبر، وكاهن رعية مار جرجس الأب جان بول الحاج، إلى جانب لفيف من الكهنة وجمع غفير من المؤمنين الذين استقبلوها بنثر الورود والأرز، وسط أجواء من التراتيل الروحية والترانيم الإيمانية. وقد أُقيمت على الفور صلاة الصباح.

ومن المقرر أن تبقى الذخائر في كنيسة مار جرجس حتى ساعات المساء، حيث تُفتح أبواب الكنيسة أمام الزوار طيلة اليوم لتقبّل البركة والمشاركة في الذبيحة الإلهية التي ستُقام عند الساعة السادسة مساءً.

وتستمر جولة ذخائر القديسة تريزيا في قضاء جبيل حتى الخامس والعشرين من حزيران الحالي، على أن تشمل محطات روحية في عدد من القرى والبلدات.
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