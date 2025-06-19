مخابرات الجيش أوقفت أحد أبرز تجار المخدرات في باب الرمل

Advertisement

أفادت مندوبة " "، أنّه في إطار جهودها المستمرة لمكافحة تجارة المخدرات والحدّ من انتشارها، نفّذت عملية نوعية في منطقة باب الرمل – ، أسفرت عن توقيف أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة.وقد تمّت عملية التوقيف بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركات المطلوب.