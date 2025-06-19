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لبنان

مخابرات الجيش أوقفت أحد أبرز تجار المخدرات في باب الرمل

Lebanon 24
19-06-2025 | 08:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه في إطار جهودها المستمرة لمكافحة تجارة المخدرات والحدّ من انتشارها، نفّذت مديرية المخابرات في الجيش عملية نوعية في منطقة باب الرمل – طرابلس، أسفرت عن توقيف أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة.
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وقد تمّت عملية التوقيف بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركات المطلوب.
وقد أُحيل الموقوف إلى القضاء المختص لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
 
 
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