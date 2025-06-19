السيد عرضت مع غراندي لخطة عودة النازحين السوريين

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استقبلت وزيرة حنين السيد للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو ، ويأتي اللقاء، بحسب بيان للوزارة، "بعد أيام قليلة من إقرار رسميا لخطة العودة الوطنية للنازحين السوريين، ما يشكل انتقالا فعليا من الحوار إلى التنفيذ، كما ورد في البيان الوزاري".وخلال اللقاء، شددت "أهمية إطلاق آلية التنفيذ المشتركة بدءا من الأول من ، مع إعطاء أولوية للمخيمات غير الرسمية بسبب ما تسببه من أعباء اجتماعية وبيئية"، مجددة التأكيد على " بأن تتم العودة بشكل آمن ومستدام".كما شددت على أن "تنفيذ خطة العودة لا يمكن أن ينفصل عن تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل لبنان، فمسارا العودة والدعم الإنساني يجب أن يتقدما بشكل متواز ومنسق حفاظا على استقرار بأكمله".، عبر المفوض السامي عن دعمه الكامل للمقاربة ، وأكد "ضرورة تأمين تمويل إضافي من ، وتحقيق الجهوزية الميدانية، وإطلاق مبادرات للتعافي المبكر داخل لتهيئة الظروف اللازمة للعودة". (الوكالة الوطنية)