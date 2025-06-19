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لبنان

ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات.. هذا ما سيشهده الجدول الجديد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-06-2025 | 15:00
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أكدت مصادر في قطاع النفط عبر "لبنان 24" ان جدول أسعار المحروقات الذي من المتوقع ان يصدر غداً سيشهد ارتفاعاً اضافياً في اسعار  كل المحروقات  نظراً للارتفاع العالمي في أسعار المحروقات نتيجة الحرب الدائرة بين اسرائيل وايران.
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ورداً على سؤال عن امكان انقطاع المادة نتيجة الحرب، لفت الى ان الأمر متروك لما قد يجري عالمياً، مطمئناً الى ان المخزون في لبنان يكفي لأسابيع عدة.
 وقال: "طالما البحر مفتوح لا خوف من أزمة محروقات".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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