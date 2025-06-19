ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات.. هذا ما سيشهده الجدول الجديد

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أكدت مصادر في قطاع عبر " " ان جدول أسعار المحروقات الذي من المتوقع ان يصدر غداً سيشهد ارتفاعاً اضافياً في اسعار كل المحروقات نظراً للارتفاع العالمي في أسعار المحروقات نتيجة الحرب الدائرة بين اسرائيل وايران.ورداً على سؤال عن امكان انقطاع المادة نتيجة الحرب، لفت الى ان الأمر متروك لما قد يجري عالمياً، مطمئناً الى ان المخزون في يكفي لأسابيع عدة.وقال: "طالما البحر مفتوح من أزمة محروقات".