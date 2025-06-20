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لبنان

من أهم منابع المياه في البقاع الشرقي.. جفاف كامل لنبع عنجر بسبب شح الأمطار (صور)

Lebanon 24
20-06-2025 | 04:53
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نشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اليوم الجمعة صورًا "صادمة" تُظهِر الجفاف الكامل لمجرى نبع عنجر، أحد أهم منابع المياه في البقاع الشرقي، والذي لطالما شكّل مصدرًا رئيسيًا لتغذية المياه الجوفية والسطيحية في المنطقة.
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ويأتي هذا التراجع الحاد في منسوب النبع في ظل موسم مطري استثنائي من حيث الشحّ، ما يعكس تداعيات التغيّر المناخي وتراجع كميات المتساقطات، إضافة إلى الضغوط الناتجة عن الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وغياب الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني.

وأكدت المصلحة أنّ هذا الواقع يُهدد الأمن المائي والبيئي والزراعي في المنطقة، ويؤشّر إلى خطورة الوضع الهيدرولوجي الذي بدأ يطال الينابيع الأساسية التي كانت تاريخيًا تُعرف بغزارتها.


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