من أهم منابع المياه في البقاع الشرقي.. جفاف كامل لنبع عنجر بسبب شح الأمطار (صور)

نشرت اليوم الجمعة صورًا "صادمة" تُظهِر الجفاف الكامل لمجرى نبع ، أحد أهم منابع المياه في ، والذي لطالما شكّل مصدرًا رئيسيًا لتغذية المياه الجوفية والسطيحية في المنطقة.

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ويأتي هذا التراجع الحاد في منسوب النبع في ظل موسم مطري استثنائي من حيث الشحّ، ما يعكس تداعيات التغيّر المناخي وتراجع كميات المتساقطات، إضافة إلى الضغوط الناتجة عن الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وغياب للموارد المائية في الحوض الأعلى لنهر .



وأكدت المصلحة أنّ هذا الواقع يُهدد الأمن المائي والبيئي والزراعي في المنطقة، ويؤشّر إلى خطورة الوضع الهيدرولوجي الذي بدأ يطال الينابيع الأساسية التي كانت تاريخيًا تُعرف بغزارتها.



