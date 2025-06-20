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لبنان

مذكرة توقيف بحقّ العقيد المتقاعد عميد حمّود

Lebanon 24
20-06-2025 | 05:46
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أصدرت قاضية التحقيق سمرندا نصّار، مذكرة توقيف بحقّ العقيد المتقاعد عميد حمّود، وذلك استكمالاً لقرار المدعي العام زياد شعراني.
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وكان "لبنان 24" أشار في وقتٍ سابق، إلى أنّ جهاز أمن الدولة في طرابلس، أوقف حمّود على خلفية عمل أطباء من دون تراخيص داخل مركزه الطبي.
 
 
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