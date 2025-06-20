أصدرت قاضية التحقيق سمرندا نصّار، مذكرة توقيف بحقّ العقيد المتقاعد عميد حمّود، وذلك استكمالاً لقرار .

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وكان " " أشار في وقتٍ سابق، إلى أنّ في ، أوقف حمّود على خلفية عمل أطباء من دون تراخيص داخل مركزه الطبي.