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لبنان

الجيش و"اليونيفيل" يقومان بتفتيش منازل مدمّرة في مركبا

Lebanon 24
20-06-2025 | 07:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش و"اليونيفيل" يقومان بتفتيش عدد من المنازل المدمرة على طريق درب السوق، في بلدة مركبا في جنوب لبنان.
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